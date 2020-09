DIONNE, Anne-Marie



Au centre d'hébergement Villa Maria de Saint-Alexandre, le 9 septembre 2020 est décédée à l'âge de 105 ans et 10 mois, Mme Anne-Marie Dionne, fille de feu Mme Alice Lavoie et de feu M. Luc Dionne. Elle demeurait à Saint-Alexandre, autrefois à Saint-Pascal, Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront parents et amis à lade 12 h à 13 h 50.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. Elle était la sœur de: feu Cécile (feu Gérard Raymond), feu Arthur (feu Marie-Blanche Raymond), feu Marie-Blanche (feu Omer Raymond), feu Jeanne (feu Lucien Nadeau), feu Carmen (feu Willie Grenier), feu Paul (feu Lucille Francoeur) (Simone Pelletier), feu Philippe (Lisette Plourde), feu Gisèle (feu Louis-Marie Garon), feu Marthe (feu Roger Nadeau). Sont aussi attristés par son départ de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et autres parents et ami(e)s. Les membres de la famille remercient le personnel du centre d'hébergement Villa Maria pour les bons soins prodigués. Vos condoléances peuvent se traduire par un don au comité des bénévoles du centre Villa-Maria, 404 avenue du Foyer, Saint-Alexandre (Québec) G0L 2G0. La direction des funérailles a été confiée à la