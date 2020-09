BERNIER, Madeleine



Aux Jardins du Haut Saint-Laurent, le 30 août 2020, à l'âge de 88 ans et 2 mois, est décédée madame Madeleine Bernier, fille de feu madame Berthe Bédard et de feu monsieur Louis-Philippe Bernier. Elle demeurait à St-Augustin-de-Desmaures.Les funérailles ont été confiées auL'inhumation des cendres suivra au cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Rodrigue Lizotte, François Dallaire, Hélène Toutant (Gérald Audet), Lynda Toutant (Serge Meunier), Manon Toutant (Clément Dumont), Josée Toutant; ses petits-enfants : Alexandre Dumont (Magali Martel Sanchez), Audrey Ann Dumont (Daniel G. Toro), Anthony Audet, Cynthia Audet (Jordan Deschenaux); sa sœur Berthe Bernier, feu Jacques Toutant père de ses enfants (Johanne Deslauriers), ainsi que neveux, nièces et amis(es). À tous les anges dévoués des Jardins du Haut-St-Laurent Côté fleuve, merci pour tout avec sincère reconnaissance. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation les Jardins du Haut-St-Laurent et Côté-Jardins, 4770 rue St-Félix, St-Augustin-de-Desmaures, Québec, G3A 0K9 Tel: 418 780 8179 Courriel: info@fondationjhsl-cj.ca