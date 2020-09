PICARD, Steve



À l'Hôpital Charles Lemoyne, le 4 septembre 2020, à l'âge de 49 ans et 10 mois, est décédé accidentellement monsieur Steve Picard, conjoint de madame Sylvie Ménard, fils de madame Mireille Beaulé et de monsieur Adélard Picard. Il demeurait à La Prairie.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule vendredi 18 septembre 2020, de 13 h 30 à 15h30.Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe et ses parents, sa sœur Claudine et son frère Martin (Stéphane Hudon); ses neveu et nièce : Maxime et JudyAnn (Jonathan Magny) ainsi que leurs enfants; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Ménard : Gaétan, Richard, Martin et Carole (Luc Boucher); ses cousins et cousines; ses oncles et tantes ainsi que de nombreux ami(e)s, plus particulièrement Mathieu Monast. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don lors de la prochaine journée "Bell cause pour la cause" ainsi qu'à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec, Québec Téléphone : 418 682-6387 Site web : www.coeuretavc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.