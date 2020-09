École Sans-Frontière à Québec: plus de 300 élèves et employés à dépister

Le dépistage massif de plus de 300 élèves et membres du personnel qui fréquentent l’école primaire Sans-Frontière, à Québec, a commencé mercredi matin.

Dans cette école du secteur Vanier, trois élèves de deux groupes-classes ont reçu un diagnostic positif de COVID-19, ainsi que «moins de cinq» employés.

En raison d’un risque de transmission jugé «faible», la santé publique a recommandé que des prélèvements soient faits sur toute personne qui fréquente l’endroit, une première dans la région.

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale évoque une éclosion «circonscrite» et une démarche qui est d’abord préventive.

«La santé publique a émis que le risque de transmission est de nature faible ; cependant, on vient analyser, on vient faire les prélèvements, vraiment, pour s’assurer qu’il n’y a pas eu d’autre transmission. C’est pour ça qu’on est là», a affirmé Serge Garneau, son directeur adjoint des services de santé généraux.

Photo Dominique Lelièvre

Parents préoccupés

Une clinique mobile et deux équipes de dépisteurs seront sur place de 7 h à 18 h mercredi et jeudi. Les prélèvements se font dans un gymnase.

Tous les élèves, de la maternelle 4 ans à la 6e année, doivent y passer, de même que tout le personnel d’enseignement, du service de garde et de l’administration.

«La situation de la COVID-19 nous préoccupe, mais l’école fait tout pour éviter la propagation du virus», a noté André Pablo, père de fillettes de 7 ans et de 4 ans.

À 9 h, mercredi, une quarantaine de personnes avaient déjà été reçues par la clinique mobile.

Photo Agence QMI, Marc Vallières

«Ça va très bien, il y a une bonne collaboration» a estimé Serge Garneau.

Les deux classes officiellement touchées par la COVID-19 ont été retirées du milieu scolaire pour 14 jours. La clinique mobile de dépistage est dédiée aux enfants et aux adultes des autres classes.

À moins de présenter des symptômes, les enfants peuvent continuer leur cheminement scolaire physiquement dans l’école, sans attendre leur résultat de test, a indiqué M. Garneau.

Bonne collaboration

Quant aux enfants qui seraient symptomatiques ou qui fréquentent les deux groupes isolés, ils sont référés vers des sites de dépistage traditionnel, notamment celui de Fleur-de-Lys.

Une autre maman, Sandra Chrétien, s’est dite rassurée par la gestion de la situation par l’établissement.

«C’était le risque à prendre de rouvrir les écoles. On va vivre avec si ça arrive, c’est tout. Je ne suis pas inquiète du tout, on va faire ce qu’il faut» a-t-elle mentionné, en allant porter son fils de six ans à l’école.

Selon la liste officielle de Québec, des cas positifs de COVID-19 ont été découverts dans un total de 32 établissements scolaires de la Capitale-Nationale en date de lundi.

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale assure qu’elle est prête à procéder au dépistage massif d’autres milieux, si cela s’avérait nécessaire.

«On s’était préparé à la 2e vague, à la rentrée scolaire et ça faisait parti de nos scénarios» a déclaré Serge Garneau, qui est responsable des cliniques désignées de COVID-19 dans la Capitale-Nationale.