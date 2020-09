La plus élémentaire prudence doit guider tous nos gestes

Je suis une professionnelle de 55 ans. J’aime aller sur internet pour donner ou vendre des choses qui ne me conviennent plus. J’y trouve aussi parfois des objets intéressants qui me servent à embellir mon chez-moi. Ainsi, je fus attirée récemment par quelque chose qui était proposé dans ma propre ville.

Fière de ma découverte, je me suis rendue sur le lieu pour le récupérer. Ne voyant pas l’objet dehors sur le terrain, j’ai sonné. Un homme est venu me répondre. Gentiment, il m’a invitée à entrer, le temps de terminer quelque chose qu’il était en train de rédiger, me disait-il. Après quelques secondes d’attente, il m’a incitée à le suivre au sous-sol. Ce que je fis sans réfléchir une seconde à ce à quoi je pouvais m’exposer.

Le sous-sol en question était très encombré et c’était visible que ce monsieur venait à peine d’emménager. Une fois en bas, je remarque qu’un autre homme est assis dans ce que je crois être un lit. C’est alors que je réalise que je pourrais m’être mise dans le pétrin en allant chercher un objet qui aurait dû de toute évidence se trouver devant la maison puisque j’avais annoncé ma venue.

Sitôt qu’un des deux hommes m’a proposé de monter l’objet en question à l’étage, mon OUI a fusé comme une balle et j’ai rapidement remonté l’escalier. Je n’ai repris mon souffle qu’en sortant de cette maison. En retournant vers mon véhicule, je me remémorais ce qui venait de se passer tellement ça s’était déroulé rapidement. Tout ça pour vous dire que ce n’est qu’au retour que je me suis avouée à moi-même que j’avais été d’une imprudence inouïe. J’ai eu tellement de chance de repartir indemne, car le scénario que je viens de vous décrire aurait pu se terminer bien différemment.

J’ai eu ma leçon, croyez-moi ! Mon objectif en vous décrivant mon aventure aujourd’hui, c’est de rappeler à tout le monde qu’il faut toujours demeurer prudents, ne jamais se rendre seul à ce type de rendez-vous, ne jamais entrer dans le domicile du vendeur, et exiger que ce qu’on vient acheter soit déposé en dehors de la maison. J’ai remercié le ciel de m’en être tirée aussi bien. Par contre, je me suis dit que comme ça pourrait éventuellement mal se terminer pour quelqu’un d’autre, je me devais d’avertir du danger.

Je ne veux pas que mon nom soit cité, j’ai trop honte !

Pas besoin d’avoir honte, vous n’êtes pas la seule à vous être engagée dans une aventure aussi périlleuse sans même en prendre conscience dans un premier temps. Mais il est toujours essentiel de partager ce genre d’expérience avec ses semblables, même si on en a honte, parce qu’il n’y a rien de mieux que quelqu’un qui nous décrit le danger qu’il a couru pour que l’on comprenne qu’il ne faut jamais s’y aventurer. Et à cet égard en vous lisant, puisque vous avez le sens du punch, j’ai craint la finale. Heureusement, la vie vous a préservée.