Le retour du Salon industriel

Après avoir obtenu récemment l’autorisation de la Santé publique, le Groupe Pageau m’annonce la tenue du Salon Industriel de Québec (SIQ) les 6, 7 et 8 octobre au Centre de foires de Québec d’ExpoCité. Considéré comme un événement industriel de choix pour les amateurs de nouvelles technologies, de fabrication, de robotisation et d’intelligence artificielle en entreprise, le SIQ, présenté aux deux ans depuis 1984, s’est doté d’un plan d’action en fonction des normes requises par la Santé publique afin d’assurer la santé et la sécurité des visiteurs et des exposants. L’équipe du Groupe Pageau présentera durant le Salon Industriel plus de 10 conférences d’experts, des démonstrations de machinerie en action et des activités de réseautage. L’accès est gratuit sur réservation via le site www.salonsindustriels.com.

Place aux Galons...

Dans le contexte actuel de pandémie, l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ) – région de Québec me fait savoir que la présentation des Prix Nobilis (qui se tient depuis 34 ans à Québec) prend une pause cette année. Afin de mobiliser l’industrie de la construction, l’Association fait preuve d’initiative en lançant Les Galons, un nouvel événement en mode 100 % virtuel, ayant pour objectif de mettre en valeur les réalisations entrepreneuriales humaines, innovantes et environnementales des entreprises en habitation et construction de la grande région de Québec. Cet événement se déroulera pendant 10 semaines entre septembre et novembre 2020 et permettra à des entreprises de se distinguer dans 10 catégories différentes. Toutes les semaines pendant 10 semaines, une entreprise lauréate sera sélectionnée par un jury et se verra décerner Le Galon de la semaine pour une catégorie définie. Vous pourrez aussi accorder votre faveur à une ou plusieurs entreprises par le biais d’un vote Coup de cœur, auquel vous serez invité à participer grâce à un concours grand public. Sur la photo, Martine Savard, DG, et Luc-Antoine Boivin, président, APCHQ – Québec.

50 ans

Française de naissance, Canadienne d’adoption depuis près de 20 ans, Sylvie Daniel (photo) célèbre ses 50 ans aujourd’hui. Mme Daniel est professeure titulaire et directrice du baccalauréat en génie géomatique à l’Université Laval. Elle est aussi une spécialiste d’imagerie satellitaire et d’hydrographie. Dites-lui bonne fête aujourd’hui si vous la croisez !

Anniversaires

Fred Colgan (photo), entraîneur golf à l’Académie de golf Fred Colgan (Académie St-Louis) et professionnel CPGA. 49 ans... Katie Melua, chanteuse britannique d’origine géorgienne, 36 ans... Marc Anthony, chanteur américain de descendance portoricaine, 52 ans... Richard Marx, auteur-compositeur-interprète et producteur de musique américain, 57 ans... Tim Raines, avec les Expos de 1979 à 1990, 61 ans... David Copperfield, magicien, illusionniste, 64 ans... Mickey Rourke, acteur, scénariste et boxeur américain, 68 ans... Marc Legault, acteur québécois, 84 ans.

Disparus

Le 16 septembre 2019. Vic Vogel (photo), 84 ans, pianiste, chef d’orchestre, compositeur, arrangeur, tromboniste et monstre sacré de la musique jazz canadienne... 2018. James B. Thayer, 96 ans, général de brigade américain ayant servi en service actif durant la Seconde Guerre mondiale... 2016. Jean Saint-Germain, 79 ans, le « patenteux » (inventeur du fameux biberon de la compagnie Playtex et de l’Aérodium)... 2015. Guy Béart, 85 ans, auteur-compositeur-interprète français... 2012. Roman Kroitor, 85 ans, cinéaste montréalais et pilier de l’Office national du film (ONF)... 2011. Roger Bélanger, 45 ans, joueur de hockey sur glace canadien (Pittsburgh, 1984-1985)... 2009. Mary Travers, 72 ans, chanteuse, membre du trio Peter, Paul and Mary... 2007. Pol Martin, 78 ans, chef cuisinier d’origine française... 2001. Jeanne-d’Arc Charlebois, 78 ans, chanteuse québécoise... 2000. Jean-V. Dufresne, 70 ans, journaliste... 1988. Jacques Beauchamp, 61 ans, chroniqueur sportif.