Offerte à partir de 2299 $ par mois: Air Canada dévoile sa Passe de vols Le Canada à l’infini

Disant vouloir offrir plus de flexibilité à ses clients, Air Canada a dévoilé mercredi sa nouvelle Passe de vols Le Canada à l’infini.

Celle-ci permet notamment d’effectuer des réservations de dernière minute ainsi que des modifications gratuites.

Le forfait offre de plus un nombre illimité de vols au Canada pour un prix fixe pendant toute la durée de la passe ainsi que la possibilité d'accumuler des milles de qualification Altitude.

Il faut se procurer la Passe de vols Le Canada à l’infini d’ici le 23 septembre. Le forfait standard est offert au Québec à partir de 2299 $ par mois, taxes incluses, pour une période d’un à trois mois. Les passes Flex et Latitude atteignent respectivement 2874 $ et 5748 $ par mois, taxes incluses.

«Air Canada sait bien qu'à mesure que les voyages en avion commencent à revenir à la normale, ce que les clients veulent, c'est de la souplesse et de l'assurance», a dit par communiqué Lucie Guillemette, vice-présidente générale et chef des Affaires commerciales d'Air Canada.

«Notre nouvelle Passe de vols Le Canada à l'infini offre les deux, car elle permet d'effectuer des réservations et de modifier des projets de voyage en toute simplicité, sans restrictions, périodes d'interdiction, frais de modification, ni frais d'annulation, a-t-elle poursuivi. De plus, les clients figent le coût de leurs vols pour un maximum de trois mois selon un prix fixe; ils peuvent également sélectionner la classe tarifaire de leur choix - économique standard, Flex ou Latitude - et accumuler des milles de qualification Altitude.»

Dessertes suspendues

Rappelons que le 30 juin dernier, dans le contexte de la pandémie, Air Canada a annoncé qu’elle suspendait pour une durée indéterminée 30 dessertes régionales intérieures ainsi que huit escales.

Au Québec, les liaisons suivantes ont été suspendues par le principal transporteur aérien au pays: Baie-Comeau–Montréal, Baie-Comeau–Mont-Joli, Gaspé–Les Îles-de-la-Madeleine, Gaspé–Québec, Sept-Îles–Québec, Val-d'Or–Montréal, Mont-Joli–Montréal et Rouyn-Noranda–Val-d'Or.

À l’instar de ses concurrents au pays, Air Canada est critiquée par des clients qui souhaiteraient se faire rembourser les billets qu’ils ont achetés avant le début de la pandémie et non obtenir des crédits voyage.