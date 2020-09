Projet Maria-Goretti à Charlesbourg: les citoyens obtiennent la tenue d'un référendum

Les citoyens voisins du futur développement résidentiel Maria-Goretti à Charlesbourg ont obtenu que la Ville tienne un référendum sur le projet qu'ils jugent disproportionné.

• À lire aussi: Un référendum exigé pour un projet à Charlesbourg

Les citoyens avaient jusqu'à hier pour signer les registres afin de demander un référendum pour s’opposer à l’adoption du plan de construction. En tout, 112 signatures étaient nécessaires pour que la Ville tienne un référendum. Ce sont finalement 161 personnes qui se sont manifestées, sur les 1012 personnes habiles à voter. Ainsi, la Ville est tenue d'organiser un scrutin référendaire.

Le projet en cause, qui compte un édifice de 80 appartements locatifs de quatre à six étages, ainsi que 15 maisons de ville, est piloté par Drolet Construction. Il ne passe pas la rampe chez plusieurs citoyens. C'est le cas de Patricia Couturier, qui habite sur le boulevard Cloutier. «Je suis très contente du résultat» de l'ouverture des registres, a-t-elle exprimé mercredi. C'est surtout l'édifice de gros gabarit qui les dérange. «J'aurai un mur de quatre étages dans ma face», déplore-t-elle. Ils craignent aussi la hausse de la circulation et déplorent que les espaces de stationnement soient déjà limités dans le secteur. Ils auraient préféré que le promoteur planifie des maisons de ville sur l'ensemble du terrain.

En entrevue au Journal, la semaine dernière, Daniel Renaud, directeur du développement résidentiel chez Drolet Construction, avait affirmé qu'il y avait un engagement de compléter le projet précédent avec des stationnements et espaces communs pour la copropriété déjà existante.

Au moment d'écrire ces lignes, il n'a pas été possible de joindre le promoteur pour connaître sa réaction au résultat de la signature des registres.