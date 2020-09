Quoi regarder à la télé jeudi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le jeudi 17 septembre:

«Appelle-moi si tu meurs»

Dernière de la série policière. La confrontation entre JF (Claude Legault) et Mario (Denis Bernard) atteint son apogée. Toujours des deux côtés de la loi, les amis ont encore bien des choses à régler. Un piège est tendu en lien avec le meurtre de Crystel (Magalie Lépine-Blondeau). Une importante discussion s’impose.

Jeudi, 18 h, addikTV.

«L’Amérique et ses histoires secrètes»

Où se trouve la réserve d’or des États-Unis? Dans le Kentucky depuis plus de 80 ans. Que renferme-t-elle? Un total estimé de 147 millions d’onces d’or appartenant au gouvernement. Bâtiment extrêmement bien gardé, l’endroit a déjà été synonyme de nombreuses controverses politiques.

Jeudi, 18 h, Canal D.

«Max et Livia»

Le premier épisode de cette comédie mettant en vedette l’humoriste Maxim Martin et sa fille Livia s’articule autour d’un questionnaire qui prouvera à papa qu’il ne connaît pas les goûts de sa progéniture. Commence alors la quête d’un père visant à se rapprocher de sa fille adolescente.

Jeudi, 19 h 30, Noovo.

«Demain ne meurt jamais»

C’est à Pierce Brosnan qu’on a confié une mission de haute importance que seul James Bond peut réussir. Ici, l’agent secret 007 doit empêcher un magnat des médias, friand de cotes d’écoute, de poser un geste irréparable afin de capter l’attention de tous.

Jeudi, 19 h 30, Prise 2.

«Eva Braun, dans l’intimité d’Hitler»

Incursion dans la vie du dictateur Adolf Hitler signée Eva Braun, sa maîtresse pendant plus de 10 ans, soit jusqu’à leurs suicides combinés. Grâce aux images des films tournés par la femme au chalet d’Hitler, son centre de décisions, le public a accès aux coulisses du Ille Reich.

Jeudi, 20 h, Planète +.

«Station Potluck»

En compagnie de l’invité Jean-Philippe Dion, on découvre une table où le carpaccio de cerf, la perchaude et les scones avec compote à la rhubarbe mettent l’eau à la bouche. On apprend ce qu’il faut savoir pour réaliser une bonne vinaigrette maison et son propre kombucha.

Jeudi, 21 h, Zeste.

«Marc Dupré en tournée»

L’exaltation des prestations devant public et l’effervescence en coulisses avant un spectacle pourront être vécues aux côtés du coach de «La Voix», alors que les caméras suivront l’artiste sur la route. Au programme: des moments intenses avec la foule, mais aussi des scènes plus intimes, dans le quotidien du chanteur.

Jeudi, 21 h, TVA.