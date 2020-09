Tablette Surface Go 2 : l’alternative 2 en 1 abordable de Microsoft

L’ordinateur tablette Surface Go 2 de Microsoft que j’ai eu en essai est bien conçu, mince, léger (544 g) et solide avec sa coque en magnésium et en progrès par rapport à la version précédente Surface Go.

Tout de suite, on apprécie le support intégré au dos de la tablette qui lui permet de se tenir debout dans l’angle souhaité sans aucun accessoire supplémentaire – parfait comme écran supplémentaire au bureau, comme petite télé Internet ou pour afficher une recette dans la cuisine.

De ce fait, l'écran 10,5 pouces de la tablette est excellent pour visualiser du contenu et les deux caméras offrent une qualité d'image et de vidéo nettes pour les conférences. Bonne pour 10 heures selon Microsoft, la batterie de la Surface Go 2 est suffisante pour qu’on puisse s’éloigner de la prise électrique la plus proche.

Microsoft

Comme pour les produits mobiles Apple, le déverrouillage s’effectue par la caméra qui détecte votre visage.

Cela dit, c’est bel et bien une tablette que l’on a sous la main alors que le système d’exploitation Windows 10 n’était pas conçu à l’origine pour ce genre de matériel avec écran tactile.

L’étui-clavier Type Cover de Microsoft

C’est là que l’étui-clavier prend toute son importance. Du coup, on retrouve ses réflexes acquis au clavier d’un ordinateur. Ici, l’étui-clavier Type Cover rétroéclairé livré en option par Microsoft ne peut être plus large que la tablette, si bien que mes doigts s’y retrouvent à l’étroit et quand le clavier est légèrement surélevé, le manque de rigidité se fait sentir.

Mais comme la tablette Windows supporte la connexion Bluetooth, j’ai pu lui connecter sans problème mon clavier Logitech K380 sans fil avec lequel je suis habitué et auquel il faut ajouter une souris ou un pavé tactile.

Si le Type Cover se détaille 129,99 $ sur la boutique en ligne de Microsoft, on peut trouver des claviers avec ou sans pavé intégré comme les K380 ou K400 pour près de 50 $. Revers à cette combinaison, on perd ici l’avantage du faible encombrement de l’étui-clavier.

Semblables aux Type Cover, les grandes boutiques en ligne offrent également des étuis-clavier compatibles moins chers que ceux de Microsoft.

Pentium et 4 Go ou m3 et 8 Go ?

Si les performances sont décentes, elles sont un peu justes avec le vénérable Pentium 4425Y d’Intel et les 4 Go de mémoire vive. Pour profiter de cette tablette le plus longtemps possible, l’option du processeur m3 d’Intel avec 8 Go assurera une puissance suffisante pour toutes les tâches.

Il y a évidemment un coût. Du modèle de base à 529 $CA (Pentium, 4 Go de mémoire vive et 64 Go de stockage), le prix grimpe à 699 $CA (m3, 8 Go, 128 Go). En haut de la gamme Surface Go 2, l’ajout de la connexion cellulaire 4G LTE demande un chèque de 989 $. À ce prix, la tablette de Microsoft se frotte à plusieurs modèles encore plus intéressants, y compris dans ses propres produits.

Deux façons de commander une tablette Surface Go 2

Sur la boutique Microsoft, il faut faire attention à la section où l’on se procure cette tablette.

Sur cette page, les tablettes et les accessoires sont vendus séparément, tandis que sur celle-ci, l’ensemble Essentiel Surface Go2 doit inclure en plus de la tablette elle-même l’étui-clavier Type Cover, la suite Microsoft 365 et un plan de protection.

En terminant, la tablette possède sur son flanc un port USB-C et une sortie audio 3,5 mm et un lecteur de cartes microSDXC.

Avec le processeur m3 et 8Go de mémoire vive, cette Surface Go 2 demeure l’un des meilleurs mini-ordinateurs Windows en version tablette 2 en 1 sur le marché.

Selon le site BGR, Microsoft serait à développer une nouvelle tablette abordable Surface avec un écran de 12,5 po. Intéressant !