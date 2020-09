Un programme-souvenir pour les 35 ans des prix Gémeaux

MONTRÉAL – 35 ans de prix Gémeaux, ça se fête. Dans la foulée du gala qui sera présenté dimanche, TVA propose un programme-souvenir numérique soulignant l’anniversaire de cette grande célébration de notre télévision.

Disponible au programmeprixgemeaux.ca, le document web recense la liste de tous les finalistes de l’édition 2020 des Gémeaux, et permet d’en apprendre plus sur les lauréats et les prix spéciaux, en plus d’offrir du contenu exclusif. Le programme est mis à jour en temps réel, au gré des ajouts et dévoilements de gagnants, par exemple.

Une vidéo de solidarité de TVA y côtoie aussi les mots de bienvenue des dirigeants de l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision, qui chapeaute l’organisation des Gémeaux, et les messages de nos politiciens et autres dignitaires.

D’autres sections du programme contiennent une galerie photo de moments mémorables des prix Gémeaux au fil des ans, un jeu-questionnaire sur le gala, un mur d’excellence (où les finalistes posent avec leur certificat de mise en nomination) et autres informations pertinentes.

Le 35e gala des prix Gémeaux se tiendra en trois temps, le jeudi 17 septembre, à 19 h (Soirée des artisans et du documentaire, animée par Chantal Lamarre, sur la page Facebook des prix Gémeaux) et le dimanche 20 septembre, à 14 h 30 (l’Avant-première, animée par Arnaud Soly, à ICI ARTV) et 20 h (le Gala animé par Véronique Cloutier, à ICI Radio-Canada Télé).