SIMARD, Michel



Au Centre d'hébergement St-Augustin, le 27 mars 2020, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Michel Simard, époux de dame Lucille Ménard, fils de feu Marie-Jeanne Simard et de feu Henri Simard. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13h30h à 15h00.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Lucille, son fils Pierre (Julie Leclerc); ses petits-enfants: Charles-Antoine et Gabriel; ses frères et soeurs; feu Chanoine Roch-Claude, Rachel, Jean-Luc (Suzanne Boulé) et Édith (Henry Murphy); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Ménard: Estelle (feu Gérard Blackburn), Diane (feu Roch Desmeules), feu Aurèle (feu Diane Ébacher), Denise, Isabelle (Conrad Dussault), feu Andrée (feu Pierre Dorion), Mario (Hélène Caron), Jacques (Claude Côté), Pierre, Maurice (Suzanne Raymond) et Alain (Pierrette Richard); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du Centre d'hébergement Saint-Augustin pour les bons soins prodigués et l'attention apportée.