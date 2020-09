LEMIEUX, Vital



Au CISSS Alphonse Desjardins / l'Hôtel- Dieu de Lévis, le 13 septembre 2020, à l'âge de 60 ans et 10 mois, est décédé monsieur Vital Lemieux, fils de Raoul Lemieux et de madame Eva Laflamme. Il demeurait à St-Gervais de Bellechasse. Il laisse dans le deuil ses frères et ses sœurs : feu Yvan (Lucille Fradet), Claudette (Normand Nadeau), Raymonde (Léandre Dupont), Alain, Mario (Lynda Lemieux), Rémi (Karine Lacasse), Guy; ses neveux et nièces. Un grand Merci au personnel de l'unité des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis.La direction des funérailles a été confiée à la Résidence funéraire Édouard Trahan et fils Inc.