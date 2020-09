RACINE, Georgette



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 3 septembre 2020, à l'âge de 83 ans, est décédée dame Georgette Racine, fille de feu monsieur Georges Racine et de feu dame Marie-Jeanne Labbé. Elle demeurait à Sainte-Anne-de-Beaupré.sous la direction desElle laisse dans le deuil ses sœurs, son frère, ses beaux-frères et sa belle-sœur : Denise (feu Robert Sandford), Pauline (Raymond Lavoie), Patricia (Jacques Morel) et Claude (Carmen Duval). Elle quitte également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille remercie sincèrement tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant- Jésus pour l'attention et la qualité des soins apportés. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fondation du CHUQ, 10, rue de l'Espinay, Québec, (Québec) G1L 3L5 https://www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/DIMW/www.fondationduchudequebec.org