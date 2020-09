BEAULIEU, Fernande



À la Maison de soins palliatifs du Littoral, le 6 septembre 2020, à l'âge de 77 ans et 11 mois, est décédée Madame Fernande Beaulieu, épouse de feu Marius Lavoie. Elle demeurait à Lévis (Secteur Saint-Jean Chrysotôme). Elle laisse dans le deuil ses enfants: Nelson (Gina Deschênes), Lison (Alain Corriveau), Hélène (Yves Gaumont), Christine (Jacques Brouard), Martine (Sonny Boivin), Emmanuel (Caroline Pelletier), ses petits- enfants: Véronique, Kathie, Alexandre, David, Jordan, Olivier, Maïka, Vincent, Thomas et Charles; ses arrière-petits- enfants: Audrey-Anne, Félix, et Emma, son frère Émilien (feu Magella Dubé), ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs des familles Beaulieu et Lavoie, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille vous accueillera au:à compter de 13 h etDe là, elle reposera au columbarium du complexe Claude Marcoux. La famille tient à remercier le personnel de la Maison de soins palliatifs du Littoral pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de la Maison de soins palliatifs du Littoral.Dû aux circonstances actuelles reliées à la pandémie, vous pouvez venir présenter vos condoléances en respectant la distanciation physique. Cependant le nombre de personnes présentes à l'intérieur de la chapelle du complexe ne pouvant excéder 50 personnes, les invités de la famille auront priorité. Si vous désirez y assister, nous vous invitons à vous joindre à la famille via notre site www.groupegarneau.com le vendredi 18 septembre 2020 à 17 h.