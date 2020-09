VIGER, Roger



À l'Hôpital l'Hôtel-Dieu de Québec, le 10 septembre 2020, à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur Roger Viger. Il demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueillerade 10h30 à 12h30 au centre commémoratifMonsieur Viger laisse dans le deuil sa belle-sœur Lorraine Messier (feu Claude Viger) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et parents et amis spécialement Marc et Nicole. Il était également le frère de feu : Marcel (Marie-Paule Levesque), Jacqueline (feu Rodolphe Blouin) et Léopold. Un remerciement spécial au personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie, peut se traduire par un don pour soutenir les soins palliatifs de la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, QC G1L 3L5 www.fondationduchudequebec.ca ou par un don à Diabète Québec, 8550, boulevard Pie-IX bureau 300, Montréal H1Z 4G2 www.diabete.qc.ca