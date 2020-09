CANTIN, Roger



Au C H U - Hôpital St-François d'Assise, le 28 août 2020, le jour de son anniversaire, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Roger Cantin, entouré de l'amour de son épouse Diane Taillon. Il était le fils de feu madame Lucienne Desjardins et de feu monsieur Napoléon Cantin. Il demeurait à Notre-Dame-des-Laurentides (secteur Lac Beauport).Il n'y aura pas de condoléances avant la cérémonie.L'inhumation des cendres se fera ensuite au cimetière St-Charles de la rue St-Vallier. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Diane; sa tante adorée Gabrielle Cantin; sa soeur Pierrette Fossey Voyer (feu Yvon); sa filleule Catherine Taillon Desrochers; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Taillon: Lise, Monique (et son conjoint), Rollande (feu Carol), Claude (Colette), Richard (Carole), Hélène (Pierre), Lucie; de nombreux neveux, nièces, petits-neveux, petites-nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement sincère à Rollande et Hélène pour leur aide et leur soutien. Merci aussi à Wayne, Jessy et Alain, Louise et Dany, Marie-Pier Gauthier. Merci à son médecin de famille le Dr Robert Gravel. Un remerciement aussi à tout le personnel de l'Hôpital Saint-François-d'Assise pour les bons soins dont Roger a bénéficiés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, tél.: 418 525-4385, site web: www.fondationduchudequebec.org.