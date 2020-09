MERCIER, Lorrain



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 11 juillet 2020, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Lorrain Mercier, époux de madame Charlotte Gourde, fils de feu monsieur Honoré Mercier et de feu madame Antoinette Laurendeau. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances aude 13h30 à 15h30.La mise en niche se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont ultérieurement. Outre son épouse qu'il a tant aimée, il laisse dans le deuil ses frères: André (Lucille Létourneau) et Jean-Pierre (Pauline Théberge); les membres de la famille Gourde: Jacques (Carole Martineau), Louise, Michelle (Claude Goulet), Jean-Pierre (Jocelyne Rouleau), Denise (Yvon Carrier), Suzanne, Danielle (Gilles Gagnon) et Céline; ainsi que ses cousins, cousines, neveux, nièces et autres ami(e)s. Outre ses parents, il est allé rejoindre ses soeurs: Colette, Monique et Jeannine (Jacques Roy). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de L'AVC. https://www.coeuretavc.ca/