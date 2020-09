CHEVRIER, Roger



À l'Hôpital de l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 24 mars 2020, à l'âge de 85 ans, entouré de l'amour des siens, est décédé M. Roger Chevrier, époux de Mme Yolande Dorval, fils de feu Gaston Chevrier et de feu Blanche Mongeau, ayant servi plusieurs années pour les Forces d'Armée Canadienne. Il demeurait à Québec. Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Luc (Brigitte Tremblay); ses petits-enfants: Gabrielle et Corinne Olivier Chevrier; ses frères: feu Conrad, Wilfrid et Roland Chevrier ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Dorval: feu Suzanne, feu Pauline, feu Jean-Guy, Jacqueline, Yves (Jeannine Gagnon), Rita (Louis Vincent), Hélène (Gaétan Leclerc) et Claude (Nicole Boudreau). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux amis. Les arrangements funéraires ont été laissés aux soins du:La famille recevra les condoléancesde 13h à 14h(277 Rue Racine, Québec, Qc, G2B 1E7).Une mise en terre des cendres aura lieu au Cimetière Saint-Charles après les funérailles.La famille désire exprimer un remerciement tout spécial aux membres du personnel de l'Hôpital de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins, leur compassion et leur grande humanité à l'égard de M. Chevrier. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Légion Royale Canadienne (Filiale Lt.Col. J. Charles Forbes RMWO (Québec. No. 265)). Pour rendre hommage à M. Chevrier, nous vous invitons à visiter notre site internet: