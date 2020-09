DUFOUR, Réjeanne Hudon



À l'Hôpital de Montmagny, le 21 mars 2020, à l'âge de 98 ans, est décédée dame Réjeanne Hudon, épouse de feu Conrad Dufour et fille de feu Théophile Hudon et de feu Maria Pelletier. Elle demeurait à Berthier-sur-Mer.où la famille sera présente pour recevoir les condoléances à compter de 9h,Elle était la mère de: feu Céline, Clément (Lise Labrecque), feu Céline (Jean-Luc Jalbert), René (Nathalie Marceau). Elle laisse dans le deuil ses petits-enfants: Jean-Gabriel, Laurie (Vincent Boucher), Maude, Antoine et Camille; ses arrière-petits-enfants: Alexi et William. Elle était la soeur de: feu Hervé (feu Cécile Morin), feu Aurèle (feu Reine Chamberland), feu Gertrude (feu Alphonse Bouffard), feu Marcel (feu Marie-Berthe Roy), feu André-Louis (feu Liliane St-Onge), feu Rachel (feu Roland Lévesque), feu Thérèse (feu Emmanuel Caron), feu Crescence (feu Maurice Dufour), feu Anita, feu Aline (feu Patrice Lavoie), Jean. De la famille Dufour, elle était la belle-soeur de: feu Andrée (feu Emile Pelletier), feu Paul-Emile (Suzanne Belleau), feu Gilbert (feu Madeleine Guay), feu Maurice (feu Crescence Hudon, Noëlla Fournier), Gustave (Céline Campagna), feu Jacques, Michelle (feu Rémi Laflamme), Claudette (feu Léo Gagné), Line (feu Ernest Blais), Renée (Henry Paradis), feu Louise (feu Jacques Coulombe). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines ainsi que de nombreux amis. Nous tenons sincèrement à remercier très chaleureusement tout le personnel des soins palliatif de l'Hôpital de Montmagny, dans ces moments difficiles, vous faites la différence. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fabrique de Berthier-sur-Mer ou à la Fondation de la Maison d'Hélène, www.fondationdelamaisondhelene.org, ou à la Fondation de la Maison Michel Sarrazin, www.michel-sarazzin.ca. Les arrangements funéraires ont été confiés à la: