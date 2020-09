GINGRAS, Suzanne



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 23 août 2020, à l'âge de 65 ans et 9 mois, est décédée madame Suzanne Gingras, épouse de monsieur René Bourgeois, fille de feu madame Madeleine Allard et de feu monsieur Alphonse Gingras. Elle demeurait à Lévis.Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants: Alain (Maryse Pomerleau), Annie et Rémi (Andrée-Anne Bouchard Thomassin); ses petits-enfants: Aurélie Bourgeois, Xavier Bourgeois, Romy Bourgeois, Félix Thomassin Bourgeois, Zoé Thomassin Bourgeois; ses frères et soeurs: Louise, Monique (Édouard Lacroix), Jean-Marie (Claudette Renaud), Lucie (Robert Beaurivage), Michel, Jean-Claude, Daniel (Monique Arguin) et Clément (Guylaine Auger); ses beaux-frères et belles-soeurs: Claude Bourgeois (feu Nicole Carrier) et feu Émile Bourgeois (Rollande Grenier), ainsi que ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s dont sa grande amie, Gina Lessard. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13h30 à 15h30.. La mise en niche se fera au Mausolée Mont-Marie ultérieurement. La famille tient à remercier le Dr. Vincent Castonguay de l'Hôtel-Dieu de Québec ainsi que le personnel de l'unité de soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer, 190, rue Dorchester Sud, bureau # 50, Québec, Québec, Téléphone: 418 657-5334, Courriel: cancerquebec.que@fqc.qc.ca Site web: www.fqc.qc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.