BLANCHETTE, Marcelle Lavoie



À la résidence du Faubourg, le 13 septembre 2020, à l'âge de 72 ans, entouré de l'amour des siens, est décédée Mme Marcelle Lavoie, épouse de feu Jean-Marc Blanchette. Fille de feu Henri- Georges Lavoie et feu Augustine Gagnon, elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Nancy (Nicolas Picard) et feu Nelson; sa petite-fille: Frédérique; ses frères et sœurs: Clément (Fernande), Maurice, Robert (Denise), Claire (Normand), feu Rachelle et France (Normand); ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Blanchette: Roch, Johanne (Georges), Michel, Andrée (Marc-André) et Étienne (Caroline). Elle laisse également dans le deuil plusieurs filleules, neveux, nièces, cousins, cousines et des ami(e)s. La famille recevra les condoléances au :le jeudi 24 septembre 2020 de 10h à 13h30.La famille désire exprimer un remerciement tout spécial aux membres du personnel du centre d'hébergement le Faubourg pour les bons soins, leur compassion et leur grande humanité à l'égard de Mme Lavoie. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Parkinson Québec, 560 rue Ontario Est, Montréal (Québec) H2L 0B6. Pour rendre hommage à Mme Lavoie, nous vous invitons à visiter notre site Internet: www.dignitequebec.com