VERMETTE, Paul-Émile



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 13 septembre 2020, à l'âge de 92 ans, entouré de l'amour des siens, est décédé monsieur Paul-Émile Vermette, époux de madame Pauline Soucy. Il était le fils de feu madame Marie-Anne Fontaine et feu monsieur Alphonse Vermette. Il demeurait à Québec (arr. Beauport).Ses cendres seront inhumées au cimetière de la Nativité de Notre-Dame, rue du Fargy. Monsieur Vermette laisse dans le deuil son épouse madame Pauline Soucy; ses enfants ; Pierre (Marion), Guy (Diane), feu France, Michel (Nicole), Josée (Pierre) et Daniel (Julie); ses petits-enfants : Ann, Paul, Karine, Steeve, Yan, Sandra, Marie-Ève, Laurence, Camille, Maude, Guillaume et Juliette; ses arrière-petits-enfants : Christopher, Damon, Emily, Noah, Rafael, Gabriel, Léa, Eli, Zion, Émile et Lexi; son arrière-arrière-petit-fils Aiden; ses sœurs : Jeanne d'Arc, Jeannine et Denise ; ses beaux-frères et sa belle-sœur : Henri-Paul, Roger et Rita ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses autres frères et sœurs, ainsi que beaux-frères et belles-sœurs. Un remerciement spécial au personnel de la Résidence Jules-Vernes et au Dr Daniel Rizzo pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société Parkinson, région de Québec 245 rue Soumande, bureau 218, Québec, Qc G1M 3H6 ou par un don à la Fondation du cancer du sein du Québec, 1155, boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 1705, Montréal, QC H3B 3Z7