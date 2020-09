LECLERC, Renal



À la Villa Alphonse-Bonenfant de St-Pierre Île d'Orléans, le 10 mars 2020, à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur Renal Leclerc, fils de feu dame Almoza Dorval et de feu monsieur Joseph Leclerc. Il demeurait à Saint-Laurent.Il était le frère de: feu Delina, feu Rolande, feu Pierrette, feu Annette (feu Gérard Lizotte), feu Yvette soeur du Bon-Pasteur, Jean-Paul (feu Thérèse Lachance), feu Roch (feu Murielle Turcotte), feu Raymond (Gisèle Gosselin), feu Léon (Flore Rodrigue), feu Marc (Louise Blouin), Colette (Bernard Thibault) et Claudette (André Bernard) ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le dévoué personnel de la Villa Alphonse-Bonenfant pour les bons soins. Selon ses volontés, il ne sera pas exposé.(1532, chemin Royal, St-Laurent, I.O.). Suivra l'inhumation des cendres au cimetière St-Laurent de l'Île d'Orléans avec la famille. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer 1040, avenue Belvédère, bureau #214, Québec, Québec, Téléphone: 418 683-8666 Site web : www.cancer.ca.