LECLERC, Gérard



À Québec, le 24 mars 2020, à l'âge de 59 ans, est décédé Monsieur Gérard Leclerc, enseignant à l'Université Laval, fils de feu Rosaria Roy et de feu Maurice Leclerc de Ste-Claire-de-Bellechasse.où la famille sera présente pour recevoir les condoléances à compter de 12h00,Les cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs: Robert (Claudette), Pierre (Marielle), Francine, Denise (André), Hervé (Huguette), Lucie, Feu Valère, Armand (Brigitte), Denis (Nathalie), Sylvie (René), Marie-Josée (Brian) et Yves; ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un écrit ou en déposant les photos qui vous sont chères sur la page Facebook de Gérard: https://www.facebook.com/profile. php?id=100009735846396 Vos marques de sympathie peuvent aussi se traduire par un don à la Fondation des maladies du Coeur du Québec voir site Internet ci-dessous. https://www.coeur etavc.ca/ ou à la Fondation Université Laval (Rouge et Or)https://secure3.convio. net/ulaval/site/Donation2?1400.donation= form1&df_id=1400&uactv=1&utype=1194 &udesg=5174 La direction des funérailles a été confiée à la Maison Funéraire