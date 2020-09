BOIES, Guy



C'est avec un profond chagrin que la famille Boies vous fait part du décès de Guy Boies le 30 juillet 2020.Il laisse son épouse Gemma, ses enfants Guylaine et Denis, ainsi que son petit-fils Pierre-Alexandre. Il laisse également son frère Bertrand (Dolorès Duchesne) ainsi que les membres des familles Boies, Laberge, Vézina, Laprise, Gagné, Otis, Chamberland et Asselin. Restaurateur, homme d'affaires et amant de la nature, Guy laisse de nombreux amis et connaissances. Il laisse ses fidèles clients et amis des 29 années du Buffet Guy.Un remerciement tout spécial aux équipes des étages 4 et 6 de l'hôpital Jeffrey Hale de Québec. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Canadahttps://secure2.convio.net/alz/site/Donation2;jsessionid=00000000.app20005b?1760.donation=form1&df_id=1760&mfc_pref=T&s_locale=fr_CA&NONCE_TOKEN=7C344CB2F220B2B7DA7BA1FA562D2C96