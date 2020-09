LAGANIÈRE, Laurent



Au CIUSSS (CHSLD) de Saint Casimir, le 17 avril 2020, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Laurent Laganière. Il était le fils de feu monsieur Abraham Laganière et de feu madame Laura Paquin. Il demeurait à Saint-Casimir.et de là au cimetière paroissial sous la direction de laMonsieur Laganière laisse dans le deuil ses sœurs : feu Isabelle (feu Normand Gauthier), feu Lorraine (feu Jean-Claude Cauchon) et Carmelle (feu Martial Lépine). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces, sa cousine feu Germaine Sauvageau, ses plus grands amis : famille Louis Poirier, Léo Mongrain et Ghislaine Grondines, ainsi que ses amis de la Maison des pionniers. La famille désire remercier le centre d'hébergement de Saint-Casimir pour les bons soins prodigués. Un merci tout spécial au Docteur Jean Frenette pour toute l'attention et la bonté dont il a fait preuve à son égard. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association des proches aidants de la Capitale-nationale, 1670, rue Dina-Bélanger, Québec, (Québec), G1S 0A5. Téléphone 418 688-1511, sans frais 1 866 887-6150, télécopieur 418 688-8526, info@apacn.org.