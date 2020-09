JEAN, Raymonde



À l'Hôpital Saint-Sacrement, le 24 août 2020, à l'âge de 65 ans, est décédée Raymonde Jean, épouse de Pierre Fréchette, fille de feu Lorenzo Jean et de feu Rita Bérubé. Elle demeurait à Lévis, secteur Saint-Romuald. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Elyse et Mathieu (Marie Lavigueur); sa petite-fille Laurence; sa soeur et ses frères: Louisette (Toan Cung), Guy (Martine Bergeron) et Michel; ses beaux-frères et belles-soeurs: Thérèse Fréchette (Richard Blais), Nicole Fréchette (Denys Villeneuve) et Pierre Lefebvre; ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer (https://fqc.qc.ca/fr/donnez/faites-un-don).La famille vous accueillera auà compter de 9h.Dû aux circonstances actuelles reliées à la pandémie, vous pouvez venir présenter vos condoléances en respectant la distanciation physique. Cependant le nombre de personnes présentes à l'intérieur de la chapelle du complexe ne pouvant excéder 50 personnes, les invités de la famille auront priorité. Si vous désirez y assister, nous vous invitons à vous joindre à la famille via le site https://funeraweb.tv le dimanche 20 septembre à 11h.