JOBIN, Lynn



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 2 septembre 2020, à l'âge de 65 ans, est décédée madame Lynn Jobin, fille de monsieur Blaise Jobin et de feu madame Agnès Higgins. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses sœurs : Louise (Yves Rancourt), Sylvie (Roger Robitaille), Anne (François Poirier) et Luce (Paul Tremblay); ainsi que ses tantes, cousins, cousines; ses neveux et sa nièce: François et Hugues Rancourt, Olivier et Renaud Jobin Robitaille, Charles et Julien Poirier, Eugénie et Hubert Tremblay; ses très précieux ami(e)s: Lise, Marguerite et Alain, Jovette, Linda et André, Sylvie et Joanne, Gilles et plusieurs autres amis.La famille désire remercier le personnel de l'Hôtel-Dieu de Québec, département des soins intensifs et des soins palliatifs pour les bons soins prodigués en toute humanité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à des organismes de votre choix. En raison du contexte actuel lié à la COVID-19, la mise en terre aura lieu au cimetière St-Charles en privé.