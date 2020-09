GOSSELIN, Michel



Le 12 août 2020, à l'âge de 46 ans et 7 mois, est décédé monsieur Michel Gosselin, fils de feu madame Yanne Breton et de feu monsieur Yves Gosselin. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil sa soeur Hélène (Yves Defoy); ses nièces adorées: Jessica Ménard (Maxim Bellante) et Alycia Ménard; ses 2 fidèles compagnons: Kenya et Josh; ses cousins et sa cousine: Richard, Robert et Doris Breton; la famille Alain, ses amis ainsi que ses voisins. Un merci particulier à Sylvio et sa conjointe, Dominic, Ginette et André, Jacques (Céline), Gaétan et Alexandre. Votre aide et votre support sont précieux et très appréciés. A ses amis d'enfance, aux amis d'école du Petit Séminaire de Québec, ses amis du Club de tir, ses collègues maçons et ses compagnons de chasse, à tous ceux qui sont passés dans la vie de mon cher frère, il avait laissé un message pour vous…Les condoléances seront samedi le 19 septembre de 10h30 à 14h30 à sa demeure, veuillez communiquer avec un membre de la famille au besoin pour les détails. L'inhumation des cendres se fera au cimetière Mont-Marie ultérieurement. Vous pouvez compenser l'envoi de fleurs par un don à Opération Entraide Québec.