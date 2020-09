VERREAULT, Réal



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 9 août 2020, à l'âge de 70 ans, est décédé monsieur Réal Verreault, époux de feu dame Johanne Lamontagne. Il était le fils de feu dame Blanche Lapointe et feu monsieur Ludger Verreault. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 18h à 20h., 301, rang Ste-Anne, Québec.. Il laisse dans le deuil ses enfants: Carl (Karine Drolet), Eric et son petit-fils Simon. Il était le frère de: feu Lucie (Gérard Lachance), Ghislaine (Jacques Simard), Louise (Roland Bolduc), Céline (Paul-Émile Auger) et Hélène. Il laisse aussi sa belle-famille: Denise Auclair (Raynald Lamontagne), Micheline (Claude Michaud), Réjean et Michaël Lamontagne; ses grands amis: Yvan Ratté (Margot), Serge et Yolande Ouellet, Line Guillemette (André Bourgault); ainsi que plusieurs cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire remercier tout particulièrement le personnel soignant de l'Hôpital du Saint-Sacrement, département des soins palliatifs du 2e étage, pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de Recherche sur le cancer, 625, avenue du Président Kennedy, Montréal (Qc), H3A 3S5, tél.: 1-888-766-2262, courriel: info@src-crs.ca La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Lépine Cloutier Athos.