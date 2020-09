GAGNON, Marie Giguère



A l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 18 août 2020, à l'âge de 89 ans, est décédée Mme Marie Giguère, épouse de feu Victor Gagnon. Elle était la fille de feu Paul Giguère et de feu Marie-Anne Gilbert. Elle demeurait à Sainte-Marie. La famille vous accueillera auLes condoléances seront le samedi 19 septembre 2020 de 12h00 à 13h45.et de là, au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs: Juliette (feu René Falardeau), Jean-Guy (Laure-Annette Gilbert), Camille (Lily Rodrigue) et Pierrette (Jean-Paul Gilbert); sa famille élargie: Philippe, Jacques et Marc Fortin, Ann-Marie Labonté-Lacroix (William Pelchat), le petit Louis ainsi que ses neveux, nièces et ami(e)s. L'ont précédée dans la mort ses frères et soeurs: Cécile (feu Pierre Lambert), Émilien (feu Rita Morin), Laurette (feu Louis-Paul Bellegarde), Marius (Roseline Buteau) ainsi que les membres de la famille Gagnon. Merci au Dr Christian Lessard, au personnel de la Villa du Cap de Vallée-Jonction et à celui de l'Unité coronarienne de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Vous pouvez faire un don à la Fondation le Crépuscule: https://www.lecrepuscule.ca/