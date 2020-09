DAVIDSON, Jean-Claude



À l’hôpital de l’Enfant-Jésus, le 13 septembre 2020, à l’âge de 56 ans, est décédé monsieur Jean-Claude Davidson, conjoint de madame Chantal Poirier, fils de dame Marie-Marthe Mercier et de feu monsieur Adrien Davidson. Il demeurait à Château-Richer.L’inhumation suivra au cimetière paroissial.Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe Chantal, sa mère Marie-Marthe Mercier, ses deux fils: Jeremy et Tommy; son frère: Stéphane (Marie-Hélène Boucher), sa belle-soeur: Caroline (Dominique Bacon); ses deux filleules: Émilie-Rose Bacon et Léanne Davidson; son beau-père: Georges Poirier (feu Hélène Paquet, Thérèse Fortier), ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du E-3000 de l’hôpital de L’Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l’Espinay, Québec, Tél.: 418 525-4385 Courriel: fondation.chuq@chuq.qc.ca site web: www.fondationduchudequebec.org. La direction des funérailles a été confiée à la