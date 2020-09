LÉVESQUE, Nelson



Au CHU - Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 2 septembre 2020, à l'âge de 71 ans, est décédé monsieur Nelson Lévesque, époux de madame Lisette Landreville, fils de feu madame Louise Langlois et de feu monsieur Zaché Lévesque. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13h30 à 15h30.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au Cimetière St-Charles Mausolée Marie-de-l'Incarnation. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, son fils Jonathan (Audrey Pelchat) et sa fille Katia (Sébastien Jolicoeur); ses petits-enfants: Simon-Olivier et Jean-Christophe; ses frères, soeurs: Louise (feu Fernand Chouinard), Ghislaine (Frank Mungiovi), feu Zaché (Yolaine Beaulieu), Lise (feu Jacques Briand) George et Serge; ses beaux-frères et belles-soeurs: Nicole Landreville (Daniel Briault), feu Gaston Landreville (Ghislaine Lévesque) et Line Landreville (Gilles Labrie) ainsi que de nombreux neveux, nièces et amis. Salutation distinguée à ses amis de la Ligue du Vieux Poêle. Un merci spécial aux amis de la famille André Bossé (Giselle Boucher) et France Bisson. La famille souhaite remercier les nombreux médecins, personnel soignant et non-soignant de l'unité de Néphrologie, Dialyse et de Cardiologie de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les soins et l'accompagnement des dernières années.