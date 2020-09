BROCHU, Claire



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 30 août 2020, à l'âge de 93 ans, est décédée madame Claire Brochu, fille de feu madame Adrienne Delamarre et de feu monsieur Albert Brochu. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil son frère Paul (feu Annette Robitaille), sa sœur Lise (feu Edmond Beaumont), ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. L'ont précédée son frère Raymond, ainsi que ses sœurs Lucille, Carmen et Marcelle. La famille recevra les condoléances auL'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles.