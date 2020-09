COUTURE, Raymond



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 21 août 2020, à l'âge de 87 ans et 1 mois, est décédé monsieur Raymond Couture, époux de madame Normande Bégin, fils de feu madame Cécile Girard et de feu monsieur Nazaire-Henri Couture. Il demeurait à Lévis.Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses filles : Valérie (André L'Heureux) et Mélissa; son petit-fils Jacob L'Heureux; ses sœurs : Louise (feu Conrad Roy) et Rachel (Pierre-André Dumais); ses belles-sœurs et son beau-frère de la famille Bégin : feu Angèle (feu Rodrigue Têtu), Lauréanne (feu Benoît Royer) et Bernardin (Louisette Picard); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel et médecins de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule samedi 19 septembre 2020, de 9 h à 11 h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Mont-Marie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, téléphone : 418 835-7188, site web : www.fhdl.ca.