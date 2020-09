TANGUAY, Ginette



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 30 août 2020, à l'âge de 76 ans, est décédée dame Ginette Tanguay. Née à Québec, le 6 mai 1944, elle était la fille de feu dame Marguerite Gagnon et de feu monsieur Adélard Tanguay. Elle demeurait à Québec, arr. Beauport.les membres de la famille recevront les condoléances àle dimanche 20 septembre 2020 de 14 h à 15 h45. Madame laisse dans le deuil son fils Steve (Marie-Claude Vézina); sa petite-fille Frédérique (Francis Laflamme); son arrière-petite-fille Lou; ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs: Alain (Johanne Hamel), France (Marco Labbé), Jocelyne, Christiane (Jean-Claude Gaudreau), Sylvie; son grand ami Marc Proulx; sa grande amie Céline Vézina, ainsi que plusieurs cousins, cousines et ami(e)s. Elle était également la sœur de feu Carol. La famille remercie tout le personnel des soins intensifs de l'Hôtel-Dieu de Québec pour leur humaniste et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation du CHU de Québec, Hôtel-Dieu, soins intensifs. Site : www.lafondation.ca, Tel : 418-649-5959. Les funérailles sont sous la direction de