BILODEAU, Maxime



Le 9 août 2020, à l'âge de 52 ans, est décédé accidentellement monsieur Maxime Bilodeau. Né à Roberval, le 24 avril 1968, il était le fils de dame Céline Ménard et de monsieur Dominique Bilodeau. Il demeurait à Québec.les membres de la famille recevront les condoléances en présence des cendres àle samedi 26 septembre 2020 de 14 h à 17 h.Maxime laisse dans le deuil sa mère Céline Ménard (Michel Gendreau) et son père Dominique Bilodeau (Louise Picard); ses frères: Sébastien Bilodeau (Manon-Claude St-Pierre) et Olivier Bilodeau (Bianca Lapierre); son neveu Louis-Xavier; sa nièce Frédérica, ainsi que plusieurs oncles, tante, cousins, cousines et ami(e)s. Les funérailles sont sous la direction de