MERCIER, Fernand



Au Centre hospitalier Chauveau, le 1 septembre 2020, à l'âge de 99 ans et 3 mois, est décédé monsieur Fernand Mercier, fils de feu madame Alice Fiset et de feu monsieur Joseph Mercier. Il demeurait à Québec.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont en toute intimité le mardi 22 septembre 2020. Il laisse dans le deuil ses enfants : Pierre, France et Johanne; sa petite-fille Geneviève Rompré et ses arrière-petites-filles : Ariane et Chloé Saint-Jean ainsi que Kelly-Anne et Julia Richard.