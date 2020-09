GENEAU, Claude



Nous avons le regret d'annoncer le décès de M. Claude Geneau, survenu le 2 mai 2020, à l'Hôtel-Dieu de Québec, à l'âge de 84 ans. Il était l'époux de feu Denise Devlin Geneau et le fils de feu Oscar Geneau et de feu Marie-Louise Brunet. Il laisse dans le deuil ses frères et sa soeur: feu Bruno (Liliane Lacroix), Roger (Jacqueline Fournier), feu Gaétan (Yolande Gravel), Liliane (feu Raymond Beaulieu), Yvon (Rita Plouffe), Germain (Thérèse Gagnon); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Devlin: Michelle (Jean-Marc Duchesne), feu Albert (Claudette Darveau), feu Jean-Yves (feu Solange Veilleux), Jean-Eudes (feu Denise Arsenault), André (Ghislaine Plamondon), Bertrand, Claude (Elaine Johnson), Jacques (Suzie Tremblay), Francine (Peter Foley), Joanne (feu Brian Llewellyn-ap-Dafydd), de nombreux neveux et nièces ainsi que plusieurs amis. Pendant 40 années, Claude s'est consacré à l'enseignement des sciences, plus particulièrement la physique et la biologie, dont plusieurs années à la Polyvalente J.-H. Leclerc, à Granby. Homme de multiples talents, il aura été un bricoleur averti, un golfeur enthousiaste et un jardinier doué d'un grand savoir-faire. Sa grande passion demeurera toutefois les voyages qu'il a partagés avec la femme de sa vie et des amis.Pour témoigner de votre sympathie, vous pouvez transmettre un message à la famille ou offrir un don à un organisme de votre choix. Il a été confié au: