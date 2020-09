LEBLANC-BUREAU, Melba



Au CHSLD St-Brigid's Home, le 7 septembre 2020, à l'âge de 89 ans est décédée madame Melba Leblanc-Bureau, épouse de feu monsieur Bertrand Bureau. Elle demeurait à Ste-Foy.Elle laisse dans le deuil ses filles : Michelle (Luc Lescarbeau), France (Bruno Carrier) et Sylvie (Stéphane Labonté); ses petits-enfants: Isabelle (Christopher Auger), Oscar (Roxanne Forgues), Gabriel, Érika; son arrière-petite-fille : Charlotte; ses sœurs: Muriel, Pearl et Vivian; sa grande amie : Claudette Jobin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. En réponse au contexte actuel lié à la Covid-19, il n'y aura pas de période de condoléances au salon.Le dépôt des cendres se fera dans l'intimité. La famille souhaite remercier le personnel du CHSLD Saint Brigid's et celui de la résidence Ékla pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec (https://www.societealzheimerdequebec.com/impliquez-vous/faire-un-don/) ou la Fondation des Amis du Jeffery Hale - Saint Brigid's (www.amisdujhsb.ca).