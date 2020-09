BUREAU, Michel



Au centre d'hébergement Le Faubourg, le 5 septembre 2020, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Michel Bureau, époux de madame Marthe Gosselin, fils de feu madame Adrienne Paquet et de feu monsieur Alphonse Bureau. Il demeurait à Québec.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son frère, Jean-Claude (Denise Roberge) et sa sœur, Louisette (feu Jean-Jacques Chicoine). Il était le frère de feu André et de feu Raymonde, qui l'ont précédé. Il laisse également dans le deuil ses belles-sœurs: Henriette, Françoise et Diane Gosselin; ses neveux et nièces, ses cousins et cousines, autres parents, ainsi que leurs voisins. Selon la volonté de sa famille, il n'y aura pas de rassemblement, toutefois, vous êtes invité(e)s à partager vos pensées et témoignages via l'avis de décès sur le site web de la Coopérative funéraire des Deux Rives. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la société Alzheimer de Québec.