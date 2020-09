75 migrants se jettent à la mer au large des côtes siciliennes

Soixante-quinze migrants se sont jetés à la mer jeudi matin du bateau de l’ONG Open Arms qui les avaient secourus pour tenter de rejoindre à la nage les côtes de la Sicile, a annoncé l’ONG dans un communiqué.

« Alors que nous attendions des instructions sur les modalités de débarquement devant le port de Palerme, 75 personnes se sont jetées à l’eau pour tenter de rejoindre la côte à la nage. Elles sont maintenant toutes saines et sauves après avoir été secourues par les garde-côtes italiens », a expliqué Open Arms.

« Il reste à bord de notre navire 188 personnes, dont des femmes et des adolescents ainsi que deux enfants. Nous attendons de savoir quand et comment nous pourrons débarquer », ajoute le communiqué.

L’ONG de secours aux migrants précise avoir secouru 276 personnes au cours de sa mission, lors de trois opérations de sauvetage distinctes, dont deux dans les eaux maltaises. « Les personnes secourues se trouvent dans des conditions d’extrême vulnérabilité », souligne l’ONG, qui cite un groupe de personnes qui « était depuis trois jours à la dérive sans eau ni nourriture ».

Selon le personnel médical de l’ONG Emergency se trouvant à bord, certains présentent des « brûlures de troisième degré, des problèmes de santé et des symptômes de stress post-traumatique dus aux violences subies dans leurs pays d’origine et de transit ».

Open Arms dénonce « le refus répété de Malte de leur attribuer un port sûr pour débarquer et évacuer les cas médicaux graves », alors que « toutes les personnes que nous secourons fuient des violences dans leurs pays d’origine et risquent leur vie en mer en recherchant un avenir meilleur pour eux et leurs familles ».