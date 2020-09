LANGLOIS, Donald



Ton bateau a largué ses amarres, tout doucement pour son plus long voyage. Finies les tempêtes, tu navigueras désormais en eaux calmes. Au revoir Donald et bon voyage ! Nous t'aimons.À l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont, Montréal, le 5 décembre 2019, à l'âge de 70 ans, est décédé monsieur Donald Langlois, fils de feu monsieur Rodolphe Langlois et de feu madame Auréa Richard. Il demeurait à Montréal, autrefois à Portneuf., à partir de 14h,Monsieur Langlois laisse dans le deuil son fils Gino (Catherine Lajoie); ses petites-filles: Camille et Olivianne; ses soeurs: Lucette (feu Armand Gignac), Mariette, Liliane, Marie-Claire (André Matte), feu Carmen, son frère feu Jean-Claude, ainsi que ses nièces, plusieurs cousins, cousines et ami(e)s. Un merci spécial à ses nièces Guylaine Leclerc, Linda et Line Germain et Dolcée Matte pour leur grand dévouement. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, QC, G1S 3G3 ou en ligne au www.cancer.ca