DAIGLE, Diana



À la Maison Beauport, le 2 septembre 2020, à l'âge de 84 ans et 8 mois, est décédée madame Diana Daigle, épouse de feu monsieur Jacques Roberge, fille de feu madame Julienne Savard et de feu monsieur Arthur Daigle. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13h30 à 15h30.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil ses deux filles: Diane et Nancy; ses frères et soeurs: feu Léo (feu Thérèse Thomassin), feu Jacqueline (feu Laurent Picard), Maurice (feu Gertrude Amyot), Rita (feu Charles Pissini), Gemma (feu Roger St-Michel), feu Lucia (feu Norma nd Leduc), Pierrette (feu Michel Aubert), Soeur Monique Daigle C.N.D., Denise (feu Yvon Légaré), Marcel (Denise Alain), Raymonde (feu Ted Langlois), Ghislaine (feu Gaston Drapeau), Georges (Dr Renée Lafrenière). Dans la belle-famille Roberge: Jeannine (feu Gérard Fortier), Pauline, feu Denise (Raymond Thibodeau), Pierre (Denise Vallerand), feu Gilberte (Hélène Farley); ainsi que plusieurs neveux et nièces, particulièrement sa filleule qu'elle adore, Jacynthe Aubert Coss. Un grand merci au C.L.S.C. Basse-Ville ainsi qu'aux préposées aux bénéficiaires de la Maison Beauport, particulièrement à Denise, Claudine et Françis... Vos bons soins et votre sourire lui ont apporté réconfort et lui avez permis de passer le confinement de la pandémie.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du cancer du sein du Québec, 279 rue Sherbrooke Ouest, bureau 305, Montréal, Québec, Téléphone: 514 871-1717, Courriel: info@rubanrose.org Site web: rubanrose.org. Des formulaires seront disponibles sur place.