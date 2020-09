DION, Marie-Ange



Au C H U de l'Hôpital St-François d'Assise, le 7 mai 2020, à l'âge de 90 ans , est décédée madame Marie-Ange Dion, épouse de feu Marcel Gignac. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil son fils Michel (Michèle Tremblay); ses petits-enfants: Véronique (Sébastien Richard), Caroline (Alex Da Cunha), Charles (Roseline c Beaudoin), Louis-Pier (Myryam Paquette), Marc-Antoine (fils Michèle); ses arrière-petits-enfants: Emma, Noémie, Édouard; son frère Marc-André Dion; sa belle-soeur Laurette Gignac; ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et de nombreux amis(e)s. Un remerciement spécial au docteur Bruno Gagnon du CLSC Limoilou et au personnel soignant des soins palliatifs de l'Hôpital st-François D'Assise. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec Hôpital St-François D'assise, 10 Rue de l'Espinay, Bureau E-1-152, Québec G1L 3L5