MORIN, Jeannine



À Québec, le 4 juillet 2020, est décédée paisiblement, entourée des siens, madame Jeannine Morin, fille de feu Alphonse Morin et de feu Bernadette Simard. Elle demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lade 13h30 à 15h30 etLes cendres seront déposées au Columbarium de laElle laisse dans le deuil ses enfants: Serge Laplante (Line Talbot), Johanne Laplante (Alain Boivin), Johane Côté (Francis Cloutier), le père de ses enfants Raymond Laplante (Gisèle Grenier), son frère Paul Morin (Claudette Brousseau), sa sœur feu Nicole Morin (feu Gilbert Gamache), ses petits-enfants: Maxime Laplante-Boivin (Camille Savard), Olivier Laplante (Mylène Dubé), Hugo Laplante, Jason Alain (Jonathan Biasotto), Sandra Alain, Jonathan Alain (Catherine Cauchon), Alexandre Alain (Catherine Goulet) ainsi que leur père Yvon Alain, ses arrière-petits-enfants: Charlotte Boivin, William Alain-Pelletier, Zakary Alain et Juliette Alain; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Laplante, ainsi que de nombreux neveux, nièces et amis, notamment madame Andrée Saint-Pierre. Des remerciements particuliers sont adressés à l'ensemble du personnel de l'unité J-5000 du Centre d'hébergement Saint-Augustin de Québec pour leurs soins assidus, leur gentillesse constante et leur empathie.