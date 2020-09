HARTON, Raymond



Au Centre d'hébergement de Saint-Jean-Port-Joli, le 4 septembre 2020, à l'âge de 89 ans, est décédée monsieur Raymond Harton, époux de madame Clémence Bélanger demeurant à Saint-Cyrille-de-Lessard. Il était le fils de feu dame Rosa-Ana Thibault et de feu monsieur Ulric Harton; le père de : Odette (Walter Grandoni), Gilles, feu Denis, Thérèse (Mario Fournier) et Line; Il laisse également dans le deuil, ses petits-enfants : Isabelle, Geneviève et Caroline Harton, Martin et Véronique Fournier, Marilyn Harton et Gabrielle Milliard; ses arrière-petits-enfants : Léa, Maëva, Lauralie, Léanne et Élodie; sa sœur Jeanne, ainsi que ses beaux-frères et ses belles-sœurs des familles Harton et Bélanger. Sont aussi affectés pas son départ, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boul. Taché Ouest, Montmagny (Québec) G5V 3R8 https://www.jedonneenligne.org/fondationhdm/ ou à la Fondation des Services de Santé de la MRC de L'Islet, 430, rue Jean-Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli (Québec) G0R 3G0 https://www.jedonneenligne.org/fondationsantelislet/DIM/ Des formulaires seront disponibles à l'église.où les membres de sa famille vous accueilleront à compter de 12h30. Ses cendres seront par la suite déposées au columbarium du cimetière paroissial "À l'ombre du clocher". La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire