PERREAULT, Claudine



Au CHU - Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 8 mars 2020, à l'âge de 65 ans, est décédée madame Claudine Perreault, conjointe de monsieur Guy Carrier, fille de feu madame Suzanne Brunet et de feu monsieur Armand Perreault. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 10 h 30 à 13 h 30.L'inhumation aura lieu le samedi 26 septembre au cimetière Repos St-François d'Assise en présence uniquement de la famille immédiate dû aux mesures de la COVID-19. Elle laisse dans le deuil outre son conjoint, ses filles: Julie et Claudia (François); ses petits-enfants: Olivier, Marianne et Charles-Olivier; son frère Michel (Anne, Karine et Francis) et sa sœur Liette (Alain); ses beaux-fils: Charles-Edouard (Audrey) et Guillaume (Audrey et Louis-Gabriel); sa belle-mère Jeannine, ainsi que plusieurs cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, téléphone: 418 683-8666, site web: www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.