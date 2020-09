BOIVIN, Joseph



Au CHU - Hôpital St-François d'Assise, le 7 septembre 2020, à l'âge de 96 ans, est décédé monsieur Joseph Boivin, époux de feu madame Cécile Paquet, fils de feu madame Alexina Vallières et de feu monsieur Rosario Boivin. Il demeurait à Québec.Selon ses volontés, il a été confié au crématorium et ses cendres seront déposées au Cimetière Saint-Charles.Il laisse dans le deuil ses enfants: Yves (Jocelyne Poulin), Marc (Chrystiane Hains), Lucie (Pierre Savard) et feu Marcel; ses petits-enfants: Emilie (Sébastien), Mathieu, Francis (Annabelle), Cindy (Vincent), Jessye (Antonio) et Dave (Jessica); ses arrière-petits-enfants: Thomas, Noémie, Justin, Tristan, Rosa et Benjamin; ses belles-soeurs et beaux-frères: Alberte Grenier (feu Rosaire), Pauline Roberge (feu Maurice), soeur Louise Paquet (Dominicaine), Monique Clavet (feu Jean-Charles Paquet), Yvonne Boucher (feu Paul-Emile Paquet), feu Madeleine Paquet, feu Margueritte Paquet, feu frère Lucien Paquet r.s.v.p. Il était le frère de feu Cécile (feu Paul-Émile Corriveau), feu Diana (feu Paul-André Robitaille), feu Jeanne d'Arc (feu Lauréat L'Heureux), feu Paul-Alfred (feu Georgette Dufresne), feu Donat (feu Thérèse Gingras), feu Rosaire (Alberte Grenier), feu Maurice (Pauline Roberge), feu Jean-Paul (feu Raymonde Grenier), feu Anne-Marie (feu Roland Duchesneau), feu soeur Thérèse Boivin (en religion soeur Alexis-du-Rosaire) et feu Laval. Il laisse également dans le deuil ses neveux et nièces, cousins et cousines et ses ami(e)s. Un remerciement au personnel du 5e étage de l'Hôpital Saint-Francois d'Assise et à l'équipe du Manoir Le Flandre pour leurs bons soins.